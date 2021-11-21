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21 Kas 2021 16:18

Kremlin: Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu konuştu

Kremlin: Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumu konuştu

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek Dağlık Karabağ'daki durumu konuştuğunu aktardı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşerek Dağlık Karabağ'daki durumu konuştuğunu aktardı.

Reuters'da yer alan habere göre, Rusya lideri Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda konuştu. Kremlin'in telefon görüşmesinden aktardığına göre, konuşmada Dağlık Karabağ'daki durum ve gerilimi azaltmak için atılacak adımlar konuşuldu.

Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın çağrısı üzerine salı günü sınırda ateşkes anlaşması yapmıştı.

Kaynak: T24

News Code 1898696
https://tr.mehrnews.com/news/1898696/

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