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22 Kas 2021 15:17

Fransa’dan Putin’e çağrı: Belarus sınırındaki krize müdahale et

Fransa’dan Putin’e çağrı: Belarus sınırındaki krize müdahale et

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Belarus-Polonya sınırında sıkışan göçmenlerle ilgili duruma müdahale etmesini ve Minsk'e baskı yapmasını istediklerini belirtti.

Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi sürerken, Fransa da Rusya’dan yardım istedi.

RTL radyosuna demeç veren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya lideri Putin’den krizin çözülmesi söz aldıklarını beliertti.

Le Drian, “Putin’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yakın bağları var, iki ülkeyi hem tarih, hem komşuluk, hem de ekonomik ve siyasi işbirliği ile birbirine bağladığı için (Minsk’e) diplomatik ya da farklı türden baskı yapmak için elinde çeşitli yöntemler olmalı. Putin duruma müdahale etme sözü verdi ve bunu yapmasını umuyorum” diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, Geçen pazartesi Putin ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron telefon görüşmesi yapmıştı.

Elysee Sarayı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında, Macron ve Putin’in Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini azaltmak için birlikte çalışma konusunda anlaştıkları ifade edilmişti.

Kaynak: Milligazete

News Code 1898718
https://tr.mehrnews.com/news/1898718/

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