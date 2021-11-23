İran’dan Emir Abdullahiyan’ın “Filistin” paylaşımını silen Instagram’a tepki

İran Dışişleri Bakan Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın “Filistin” paylaşımını silen sosyal medya platformu Instagram’ın tutumuna tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Batılı ülkeler tarafından ‘terör listesi’ belirlenmesi, Filistin davasına verilen desteği suç saymak için bir araç haline gelmiştir." dedi.

Hatipzade, "Bu sözde listeler sadece İsrail'in apartheid rejimine direnen grupları hedef almıyor, aslında ana hedef bu ülkelerdeki (Batı ülkeleri) sivil toplumdur." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Filistin İslami Direniş Hareketi'ni (Hamas) terör örgütü olarak ilan etme kararını kınayarak, "Gerçekleri çarpıtmakla Filistin halkının hukuku ihlal edilemez. Filistin için tek siyasi çözüm, gerçek Filistin nüfusunun (Müslüman, Yahudi, Hıristiyan) katılımıyla bir referandum düzenlemektir.'' demişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 19 Kasım'da, Hamas'ın terör örgütü olarak ilan edileceğini ve konunun parlamentoya taşınacağını açıklamıştı.

Filistinli gruplar da İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'in, Hamas'ın terör örgütü ilan edileceği yönündeki açıklamalarını kınamıştı.