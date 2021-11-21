Doğu Kudüs'te çatışma: Bir Siyonist yerleşimci öldü

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Kudüs kentinde Mescid-i Aksa’ya giden yol üzerindeki Es-Silsile Kapısı bölgesinde bu sabah gerçekleştirilen direniş eyleminde bir Filistinli şehit oldu ve bir Siyonist yerleşimci öldü.



İşgal rejimi medya kaynakları, olayda yaralı dört Yahudi yerleşimciden birinin öldüğünü ve birinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.