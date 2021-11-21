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21 Kas 2021 12:13

Doğu Kudüs'te çatışma: Bir Siyonist yerleşimci öldü

Doğu Kudüs'te çatışma: Bir Siyonist yerleşimci öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın girişinde bu sabah çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre bir Siyonist yerleşimci öldü.

Filistin medyasına göre, işgal altındaki Kudüs kentinde Mescid-i Aksa’ya giden yol üzerindeki Es-Silsile Kapısı bölgesinde bu sabah gerçekleştirilen direniş eyleminde bir Filistinli şehit oldu ve bir Siyonist yerleşimci öldü.
 

İşgal rejimi medya kaynakları, olayda yaralı dört Yahudi yerleşimciden birinin öldüğünü ve birinin de durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, Es-Silsile Kapısı bölgesinde ateş açma ve bıçaklama eylemi gerçekleştirildiğini ve işgal güçlerinin Mescid-i Aksa’yı Yahudi yerleşimcilere kapattığını, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimcilerin de El-Mağaribe Kapısı’ndan çıkarıldığını ifade etti.

News Code 1898691
https://tr.mehrnews.com/news/1898691/

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