Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Emir Abdullahiyan, Rus heyeti ile Suriye’yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in içinde bulunduğu Rus heyet ile görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındığı görüşmede Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan da hazır bulundu.

İran ile Azerbaycan'ın enerji alanındaki işbirliği artacak

İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, dün üst düzey bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ovci, “Azerbaycan heyetiyle yapıcı bir görüşme yapıldı ve iyi anlaşmalara varıldı” dedi.

İran'da koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 340 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128 bin 956’ya vaka sayısı ise 6 milyon 77 bin 438’e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 409’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 783 bin 425’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.