Erdoğan: Erken seçim olmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılıdı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada gündemi değerledirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kuruluşumuzdabn bu yana girdiğimiz her seçimden birinci çıktık. İttifaklarda da yüzde 50'nin altına düşmedik.

Şu anda muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti, dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor.

İnşallah 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığı yeniden kazanarak hem de Meclis'te çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Hala 'erken seçim erken seçim.' Olmayacak erken seçim, Haziran 2023...

Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi. Her seçim hayatidir. Şu kritik süreç 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi tabi mecrasında ortaya çıkmış vakalara dayalı değildir. Hepsinin gerisinde senaryo vardır".

Kaynak: TRTHaber