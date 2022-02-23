Seyyid Hasan Nasrullah Al-Minar'e konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın eski Genel Sekreteri'nin şehadet yıl dönümü münasebetiyle Al Minar kanalına konuştu.

Seyyid Hasan Nasrullah, Hizbullah Hareketinin eski Genel Sekreteri olan Şehit Seyyid Abbas al-Musavi’nin hayatından bazı hatırlar anlattı.

Nasrullah, İran İslam Devrimi'nin zaferine değinerek, “İran İslam Devrimi'nin zaferi sırasında, tüm dünya İmam Humeyni'nin (r.a) hareketiyle uyum içindeydi. Zafer gününde büyük mutluluk vardı ve bizim hayalimiz gerçekleşmekteydi” dedi.