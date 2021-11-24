İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan son açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 813 yeni vaka tespit edildiği, 95 kişinin ise virüse yenik düştüğü bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 280'e vaka sayısı ise 6 milyon 92 bin 822’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 375'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 819 bin 25'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada toplam test sayısı ise 38 milyon 107 bin 951'e ulaştığı kaydedildi.