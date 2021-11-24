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24 Kas 2021 14:57

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da güncel korona verileri açıklandı

İran'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte, 95 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 813 yeni vaka tespit edildi.

İran'da yeni tip koronavirüsle mücadele sürüyor. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan son açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 4 bin 813 yeni vaka tespit edildiği, 95 kişinin ise virüse yenik düştüğü bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 129 bin 280'e vaka sayısı ise 6 milyon 92 bin 822’ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 375'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 819 bin 25'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada toplam test sayısı ise 38 milyon 107 bin 951'e ulaştığı kaydedildi.

News Code 1898766
https://tr.mehrnews.com/news/1898766/

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