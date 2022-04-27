İranlı yönetmen Farhadi Cannes Film Festivali jürisine seçildi

Kıdemli Fransız aktör Vincent Lindon, bu yılki Cannes Film Festivali’nde ana jüriye başkanlık edecek.

2021’de “Titane” filminde rol alan Lindon’un etrafındaki jüri, 17-28 Mayıs tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan film festivalinde ana yarışmada 21 film arasından seçim yapacak.

62 yaşındaki Lindon’a sekiz yargıç daha katıldı.

Bunlar İngiliz aktris ve yönetmen Rebecca Hall, Hintli aktris Deepika Padukone, İsveçli aktris Noomi Rapace, İtalyan aktris ve yönetmen Jasmine Trinca, İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Fransız yönetmen Ladj Ly, Amerikalı yönetmen Jeff Nichols ve Norveçli yönetmen Joachim Trier.