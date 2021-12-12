İran sinemasından bir kısa film Hindistan'a gidecek

İranlı sinemacı Şahabaddin Hüseyin Pur’un yönettiği ‘Delik’ adlı kısa film, Hindistan’da düzenlenecek olan Cineaste Uluslararası Film Festivali’ne katılım hakkı kazandı.

Korku türünde yapılmış olan ‘Delik’ adlı kısa film daha önce ‘20 kısa filmle dünyanın dört bir yanı’, ‘Onyko Film Ödülleri’, ‘Portland Korku Filmleri Festivali’, ‘Çin Kabak Film Festivali’, ‘Cinemagia film Ödülü’ ve ‘8۰screams uluslararası film festivali’ne katlımıştı.

Cineaste Uluslararası Film Festivali 15-21 Aralık tarihleri arasında Delhi'deki Metropolitan Üniversitesi tarafından düzenlenecek.