İran: Viyana'da geçici bir anlaşma söz konusu değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran-Afganistan sınırında yaşanan olaylar

Hatipzade İran ve Afganistan sınırında yaşanan olaylar hakkında, “Sınırlarımızda yaşananlar Taliban geçici hükümetin sınır muhafızlarının sınıra aşina olmamasından kaynaklanan bir olaydı” dedi.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Afganistan sınırında, bazı yerlerde kaçakçıların girişini engelleyen duvarlarımız var. Bu duvarların bir kısmı İran'ın birkaç yüz metre içine örülmüş durumdadır. Sınır muhafızlığı yapan Taliban tarafı sınırın sıfır noktasına aşina değildi ve bu yanlış anlaşılmadan yola çıkarak bazı İran vatandaşlarına ateş açtı ve İran sınır muhafızları da karşılık vermek zorunda kaldı” ifadelerinde bulundu.

Afganistan’ın geleceğinin Afgan halkının iradesi üzerine kurulması gerektiğini belirten Hatipzade, “kapsayıcı olmayan ve Afganistan'ın etnik ve demografik yapısını yansıtmayan hiçbir hükümet bu ülkenin geleceği için parlak bir yol çizemez” ifadesini kullandı.

Yaptırımların kaldırılması yönündeki Viyana görüşmeleri

Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Hatipzade Viyana görüşmelerine ilişkin olarak, “Viyana’da yaptırımların kaldırılmasına yönelik taslaklar ve İran'ın yaptırımların kaldırılması karşısında misilleme önlemlerinin nasıl durdurulacağı konusunda müzakere etmekteyiz. Dolayısıyla adım adım bir plan veya geçici bir anlaşma söz konusu değil” diye kaydetti.

İran'ın kararlı bir irade ile Viyana görüşmelerine katıldığını dile getiren Hatipzade, “Karşı tarafın da İran gibi belirli tekliflerle görüşmelere katılması önemlidir. Bizim istediğimiz şey nükleer anlaşma çerçevesindedir” dedi.

İran’ın Viyana görüşmelerinde karşı tarafa sunduğu belgelerle ilgili olarak Hatipzade, “Daha önce 6 turda yapılan müzakerelerin metnine dayanak karşı tarafa iki taslak sunduk” ifadesini kullandı.

Hatipzade, Viyana görüşmelerinin yeni turunun hafta sonu başlayacağını ifade etti.

Siyonist Rejim Başbakanı Başbakanı'nın İran karşıtı iddiaları

Siyonist Rejim Başbakanı Naftali Bennett'in İran karşıtı iddialarına tepki gösteren Hatipzade, “İşgalci Siyonist Rejim bölgede her türlü görüşmeye karşıdır. Bu rejim uluslararası meselelerde sürekli olarak manipülasyon yapmaya çalışıyor ve başından beri nükleer anlaşmaya karşı olduğunu gizlememiştir. Bu herkes için açıktır ve açıklamaya gerek yok” ifadesini kullandı.

Hatipzade sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu açıklamaların üzücü yanı, nükleer başlıklara sahip rejim yetkilileri tarafından yapılmasıdır. Bu iddialar tamamen mesnetsizdir. Bu iddialarda bulunan kişi de onurdan yoksundur. Bununla daha fazla ilgilenmek zamanımızı boşa çıkarıyor.”

Arap Birliğ Genel Sekreteri’nin iddialarına tepki

Said Hatipzade, Arap Birliğ Genel Sekreteri’nin iddialarına tepki göstererek, “Arap dünyası asıl önceliği olan Müslüman ve Arap ülkeler arasındaki birliğe odaklanmalı ve Arap dünyasında bölünmeler yaratmamalıdır” dedi.

Hatipzade, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un bölge ziyaretine tepki olarak, “Fransa gibi ülkelerin daha sorumlu davranmasını bekliyoruz. Fransa da dahil olmak üzere Avrupa ülkeleri, Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerine milyarlarca dolarlık gelişmiş silah satmaktadır” diye konuştu.

Suriye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan’ın Tahran ziyareti hakkında açıklamada bulunan Hatipzade, “BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı önceden belirlenmiş bir programa göre İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmek üzere Tahran'a gelecek. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ise ikili ilişkileri görüşmek üzere ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle Tahran’a gelmiştir” ifadelerinde bulundu.