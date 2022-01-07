Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra ABD'ye uyku haram

İran'ın Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccet'ül İslam Kazım Sıddıki, Eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünü anarak, "Şehit Süleymani’nin şehadetinden iki yıl sonra bölgede öyle bir gelişmeye tanık oluyoruz ki, emperyalizmle mücadeleye ilgi duyan herkes onun için bir anma töreni düzenliyor. Irak halkı da konukları olan Şehit Süleymani suikatının faillerinden intikam alınmasını kendi hakları olarak gürüyor" dedi.

Hüccet'ül İslam sıddıki, "Şehit Süleymani'nin suikastının faili ve suç ortakları General Süleymani'nin şehadetiyle direnişin yenileceğini düşünmüştü. Ancak Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra ABD’lilere uyku haram" ifadesini kullandı.

Hüccet'ül İslam sıddıki, "Bugün Irak, Lübnan ve Yemen’de direniş gruplarının güçlendiğini görmekteyiz. Şehit Süleymani'nin şehadetinden sonra ABD utanç verici bir şekilde Afganistan’dan kaçtı. Bölgeden de kökğ kazınacaktır" ifadelerinde bulundu.