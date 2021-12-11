Rusya, Libya'yla diplomatik misyonların yeniden açılışını görüşüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Molotkov liderliğindeki Rus heyetin bugün Libya ziyareti kapsamında bu ülkenin Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, "Görüşme sırasında, 24 Aralık’ta yapılması planlanan seçimler öncesinde Libya’daki durumla ilgili görüş alışverişi gerçekleşti. Ayrıca, Rusya’nın Trablus Büyükelçiliği ile Bingazi Konsolosluğu’nun yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili çalışmalar dahil Rusya ve Libya arasında karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliği alanları değerlendirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Sputnik