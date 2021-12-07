Tunus'ta “dış destek” alan partilere soruşturma

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yusuf Buzahir ve beraberindeki konsey üyeleri Adli Yargı Konseyi Başkanı Melike el-Mezari, İdari Mahkemeler Birinci Başkanı Abdusselam Mehdi Karisia ve Mali Yargı Konseyi Başkanı Necip el-Katari ile bir araya geldiği bildirildi.

Kartaca Sarayında yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'in yargı mensupları ile seçim kanunu ve parlamentoya ilişkin son durumu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in, "Seçimler ve referandumlar sürecinde kanunlara göre dış destek alan partilerin seçilmiş vekillerinin parlamento üyelikleri düşer. Dış destek alan Cumhurbaşkanı adayı ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılır." ifadelerine yer verildi.

Kasım 2020'deki ülkedeki Sayıştay raporlarına atıfen konuşan Cumhurbaşkanı Said, "Sayıştay idari veya siyasi bir makam değil, Sayıştayın raporu her ne kadar bir hüküm veya mahkeme kararı niteliği taşımasa da kanunlar bu raporlara göre uygulanabilir." dedi.

Kasım 2020'de Sayıştay, 2019 seçimlerinde Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi ve Yaşasın Tunus partilerinin yabancı kurumlarla sözleşmeler yaptıkları raporlanmıştı. Suçlamaya maruz kalan partiler bu iddiaları reddetmişti.

Nahda Hareketi ve Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla temmuz ayında dava açılmıştı.

Suçlamalar arasında Nahda Hareketinin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.

Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor. Nahda Hareketi tarafından pazartesi günü yapılan basın toplantısında, "Yargıya yönelik siyasi baskı ile Nahda Hareketini Meclisten çıkarmaya çalışıyorlar. Seçimle bizi saf dışı bırakamayanlar, yargıya baskı yaparak bu amaçlarına ulaşmaya çalışıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haber7