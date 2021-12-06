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6 Ara 2021 10:22

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'de bombalı saldırı: 5 ölü

Somali'de bir restorana düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

Baidoa bölgesi Polis Müdürü Ömer Muhammed, saldırının ülkenin güneyindeki Güney-Batı eyaletinde faaliyet gösteren kalabalık bir restoranda gerçekleştirildiğini açıkladı.

"5 kişi hayatını kaybetti"

Muhammed, "Kamufle edilerek restorana sokulan bombanın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti" dedi. 

Saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin asker olduğu bilgisini paylaşan Muhammed, 6 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı. Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1899015
https://tr.mehrnews.com/news/1899015/

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