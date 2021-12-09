Afrika, BMGK'nin bir parçası olmak istiyor

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın ardından dün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in de reform yapılmasını istediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), aldığı kararlarla kıtadaki hemen hemen her krize müdahale edebiliyor.

Veto hakkına sahip 5 ülkenin istekleri doğrultusunda müdahaleler ve ambargolarla karşılaşan Afrika ülkeleri, kendi sorunları için üretilen çözümün de parçası olmayı talep ediyor.

Birleşmiş Milletlerdeki (BM) en büyük bölgesel gruba sahip olan ve 54 ülkeyi içinde barındıran Afrika Grubu, tüm BM üyelerinin yaklaşık yüzde 28'ini teşkil ediyor ve konseyde veto hakkına sahip en az 2 koltuğa sahip olmak istiyor.

Son günlerde yapılan çağrıların ardından değerlendirmelerde bulunan Addis Ababa Üniversitesi Barış ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (IPSS) Direktörü Yonas Adaye Adeto, şu anki durumun "yeni bir sömürgecilik biçimi" olduğunu ve Konseyde acil reforma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BMGK'deki değişim talebinin sadece liderlerin değil tüm Afrika'nın talebi olduğunu belirten Adeto, tüm Afrikalıların Afrika’nın sorunlarının Afrikalılar eliyle çözülmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Adeto, "Afrika'daki sorunlara Afrika'nın yokluğunda karar verilmemesi konusunda herkes mutabık. Afrika, BMGK'nin bir parçası olmak zorunda." dedi.

Kaynak: AA