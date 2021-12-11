Soylu: 3 bin 250 Türk polis Dünya Kupası’nda görev alacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Katar’da gerçekleştirilecek Dünya Kupası’nde Türk polisinin görev almasına ilişkin olarak, "3 bin 250 Türk polisi buraya gelecek. Ve güvenliği alacak... Belki bu sayı daha da artabilir” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin aktardığına göre, Soylu, “Türkiye tarihinde bir ilk olacak. Muazzam bir olay... Türk polisi tecrübesi ve şanına yakışır bir şekilde görev yapacak. Düşünün ki bu, dünya çapında bir organizasyondur. Bunu en ince detayına kadar inceleyeceğiz. Hesaplayacağız. Önceden gelip çalışan ekiplerimiz olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: T24