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12 Ara 2021 16:49

Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Modi'nin Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesapta, Bitcoin’in Hindistan’da yasal para birimi olarak kabul edildiği ve tüm vatandaşlara dağıtılacağı iddia edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter hesabı hacklendi. Hacklenen hesapta, Bitcoin’in Hindistan’da yasal para birimi olarak kabul edildiği ve tüm vatandaşlara dağıtılacağı iddia edildi. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin hacklenen Twitter hesabından gönderilen tweet kısa süre içinde silindi.
Silinen tweette, Hindistan hükümetinin 500 bitcoin satın aldığı ve ülkedeki vatandaşlara dağıtacağı yazıyordu.

Kripto paraların yasaklanmasının gündemde olduğu Hindistan’da Modi, daha önce kripto paraların “gençliği şımarttığını” söylemişti.

Kaynak: T24

News Code 1899137
https://tr.mehrnews.com/news/1899137/

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