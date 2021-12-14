Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran-Umman askeri ilişkileri Tahran'da ele alındı

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, üst düzey askeri bir heyetin eşliğinde Tahran’a gelen Umman Silahlı Kuvvetleri Karargahı Operasyon ve Planlama Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Abdul Aziz bin Abdullah Al-Manzari ile bir araya geldi.

Askeri ve uluslararası ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan bu görüşmenin konuları arasında eğitim ve askeri ilişkilerin geliştirilmesi, terörizmle mücadele ve dış müdahale olmakzısın bölgede güvenliğin sağlanmasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, Türkmen mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

İran'da günlük vefat sayısı 50'nin altına düştü

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 706 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130 bin 764’e vaka sayısı ise 6 milyon 157 bin 519’a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 69’unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 975 bin 404’e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

İran ve Rusya dışişleri bakanları Viyana görüşmelerinin sürecini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Rus meslektaşı Sergei Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde, Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının kaldırılması için devam eden müzakereleri ele aldı.