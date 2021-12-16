Cumhurbaşkanı Reisi Macaristan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran’a gelen Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu kabul etti.

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, “İran ve Macaristan, ilişkileri geliştirmek ve ekonomik değişimleri artırmak için büyük kapasiteye sahiptir” dedi.

İki ülke arasında ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir komisyon oluşturulmasına vurgu yapan Reisi, “İran ve Macaristan arasındaki ilişkiler kabul edilebilir düzeyde değil. İkili işbirliği ile ilişkilerin seviyesini kabul edilebilir bir düzeye getirebiliriz” ifadesini kullandı.

İran ve Macaristan’ın terörizm, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele alanındaki işbirliğini bölge ve dünya güvenliği için etkili bulan Reisi, “İran pratikte terörizmle mücadele ederken bazıları sadece sözde bunlarla mücadele ediyor” ifadesinde bulundu.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşmesine atıfta bulunarak, “İran ile Macaristan arasında imzalanan mutabakata göre, iki ülkenin ürettiği aşılar kabul edilecek ve yarından itibaren Macarlar ve İranlılar yerli aşılamanın ardından birbirlerinin ülkelerine seyahat edebilecek” dedi.

İran’ın ticari ve ekonomik ilişkilere gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Peter Szijjarto, “Tahran ve Budapeşte arasındaki ilişkilerin seviyesini yükseltmeye çalışacağız” diye kaydetti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Tahran ziyareti sırasında ayrıca bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmede İran ve Macaristan arasında üç işbirliği belgesi imzalanmıştı.