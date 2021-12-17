Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Emir Abdullahiyan ile Wang Yi, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer anlaşma müzakerelerini ele aldı.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, Çin hükümetinin Viyana müzakerelerindeki desteğini takdir ederek, müzakerelerin sürecini "iyi" olarak nitelendirdi.

Viyana'daki Batılı ülkelerin inisiyatif eksikliğini eleştiren Emir Abdullahiyan, Batılı tarafların mantık temelinde hareket etmelerini ve İran İslam Cumhuriyeti gibi müzakerelere iyi niyet ve inisiyatifle katılmalarını umduğunu dile getirdi.

Pekin Kış Olimpiyatları'na uygulanan diplomatik ambargoyla bağlantılı olarak ABD hükümetinin ve bazı Batılı ülkelerin davranışını kınayan Emir Abdullahiyan, bu spor etkinliğinin üst düzey sporların huzurunda iyi ve başarılı bir şekilde düzenlenmesine olan güvenini dile getirdi.

İki taraf, Tahran ve Pekin arasında ikili meselelerin yanı sıra uluslararası arenada ortak endişe konusu olan konularda sürekli ve yakın istişarelere duyulan ihtiyacı vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı da, Devlet Başkanı Şi Cinping'in İran Cumhurbaşkanı'na sıcak selamlarını ileterek, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirdi ve Çin hükümetinin ilişkileri daha da geliştirme ve derinleştirme niyetini açıkladı.

Wang Yi, İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarını destekleyerek, başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin tek taraflılığına ve yayılmacılığına karşı diğer gelişmekte olan ülkelerle yakınlaşma ve işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

Wang Yi ayrıca Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Çin'e yapacağı ziyareti iki ülkenin ortak hedeflerini ilerletmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.