Çin'den Viyana görüşmelerine ilişkin açıklama

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri dün başladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora’nın başkanlık ettiği toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri’nin yanı sıra, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri katıldı.

Çinli temsilci Wang Qun, ilk toplantının ardından yaptığı açıklamada, müzakerelerin haziran ayında askıya alınmasından sonra düzenlenen ilk toplantının büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Wang, İran nükleer sorununda çözüme giden tek doğru yolun diyalog ve müzakerelerden geçtiğini vurguladı.

Wang Qun, tüm tarafların anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede yeniden uygulama fırsatını iyi değerlendirmelerini umduklarını ifade etti.

Çinli büyükelçi, İran nükleer krizinin yaratıcısı olarak ABD’nin İran’a ve Çin de dâhil tüm üçüncü taraflara yönelik yasa dışı yaptırımlarını kaldırması ve uluslararası toplumun güvenini yeniden kazanmak için somut adımlar atması gerektiğini kaydetti. Wang, İran’ın da bu temelde tüm taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Wang, Çin’in İran nükleer anlaşmasının savunulmasına daima bağlı kaldığına işaret ederek, müzakerelerin sürmesi ve müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için ilgili tüm taraflarla sıkı temas hâlinde olduklarını ifade etti.

Wang Qun, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) temelindeki sistemin bu alandaki tek standardı oluşturduğuna işaret ederek, çifte standarda dayalı ve NPT’ye zarar vermeyi amaçlayan eylemlere karşı çıktıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: CRI Türkçe