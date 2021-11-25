İran ve Çin dışişleri bakanları görüştü

İkili ve bölgesel meselelerin yanı sıra nükleer anlaşma ve Viyana görüşmelerinin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, İran-Çin kapsamlı işbirliği projelerinin ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıdığını ifade ederek, İran’ın her alanda Çin’le işbirliğini derinleştirmek istediğini kaydetti.

Emir Abdullahiyan, İran’ın tek taraflılık, zorbalık ve çifte standardı reddettiğini ve Çin’in egemenliği ile iç işlerine müdahalelere karşı çıktığını dile getirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan, Beijing Kış Olimpiyatları’nın başarıyla düzenleneceğine inancını da dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, Çin’in, Viyana müzakerelerinin yeniden başlatılmasındaki yapıcı rolünü takdir ettiğini ve İran’ın müzakereleri aktif bir şekilde sürdüreceğini bildirdi. Abdullahiyan, nükleer sorunu ve uluslararası meselelerde adaleti savunan Çin’le koordinasyonu güçlendirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.

Wang Yi ise, 2021’in Çin ve İran’ın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Çin’in İran’la iki ülke arasındaki işbirliği projelerini hayata geçirip kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinde yeni sonuçlar elde etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Wang Yi, ABD’nin düzenleyeceği sözde “Demokrasi Zirvesi” ile aslında demokrasi kisvesi altında dünyada bölünmeleri kışkırtmaya, çatışmalar yaratmaya ve diğer egemen ülkeleri Amerikan tarzı dönüşümü gerçekleştirmeye teşvik etmeye çalıştığını belirtti. Wang Yi, ABD’nin yaklaşımın zamanın ruhuna aykırı olduğunu ve geleceği olmadığını söyledi.

İran nükleer sorununa da değinen Wang Yi, İran’ın makul taleplerini anladıklarını ve meşru hakları ile çıkarlarını korumasını desteklediklerini vurguladı.

Söz konusu görüşmede Afganistan meselesinin de masaya yatırıldığı belirtildi.