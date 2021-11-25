İranlı büyükelçi: Çin, İran’ın haklı tavrını destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile dün video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşaverzzade, “Viyana görüşmelerinden birkaç gün önce İran ve Çin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Tahran'da düzenlenen online toplantıya iştirak ettim. İki ülke yetkililerinin istişare görüşmeleri Viyana müzakerelerinde ortak tavır alınmasında oldukça önemlidir. Çin, ABD'nin uluslararası ilişkilerde yaptığı zorbalığa şiddetle karşı çıkıyor ve İran'ın haklı tavrını destekliyor.” ifadelerini kullanıd.

Emir Abdullahiyan-Wang Yi görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere nükleer anlaşma, Viyana görüşmeleri ve bölgesel konular ele alındı.

