Viyana müzakereleri birkaç gün aradan sonra devam edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Twitter hesabı üzerinden Viyana'da yürütülen müzakerelere dair açıklamada bulundu.

Bakıri'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Diğer delegasyonlarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından, dün akşam mevcut durumu ve ileride atılacak adımları değerlendirmek için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldik.

Bu hafta iyi ilerlemeler kaydettik. Bugün bir ortak komisyon toplantısı olacak ve müzakerelere birkaç gün aradan sonra devam edeceğiz."

Viyana görüşmeleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.