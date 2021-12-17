Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı başladı

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı başladı.

Ortak Komisyonu'nun son toplantısı, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora’nın ortak başkanlığında düzenlendi.

İran müzakere heyeti Ortak Komisyonu toplantısı sonrası ülkeye döncek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, bu sabah yaptığı açıklamada, "Diğer delegasyonlarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından, dün akşam mevcut durumu ve ileride atılacak adımları değerlendirmek için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldik." dedi.

Bakıri, "Bu hafta iyi ilerlemeler kaydettik. Bugün bir ortak komisyon toplantısı olacak ve müzakerelere birkaç gün aradan sonra devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Viyana görüşmeleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.