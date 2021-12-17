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17 Ara 2021 13:27

Cumhurbaşkanı Reisi'den Yezd kentinin tarihi bölgesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Reisi'den Yezd kentinin tarihi bölgesine ziyaret

Eyalet gezisi kapsamında Yezd eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Yezd kentinin tarihi bölgesini ziyaret etti.

Eyalet gezisi kapsamında Yezd eyaletinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkenin en popüler turistik cazibe merkezlerinden biri olan Yezd kentinin tarihi bölgesini ziyaret etti.

Polonya’nın Krakow kentinde 2017 yılında düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi (DMK) 41. Toplantısı’nda İran’ın antik kenti Yezd’deki “Zerdüştler” mahallesinin dosyası Dünya Miras Komitesi’nin uzmanları tarafından değerlendirilerek "Dünya Kültür Mirası" listesine eklenmiştir.

İran’ın en eski şehirlerinden biri olan Yezd ülkenin merkezindeki çölün kıyısında yer alıyor ve dünyanın en tarihi kerpiç şehri olarak biliniyor.

News Code 1899229
https://tr.mehrnews.com/news/1899229/

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