Nijerya'daki silahlı saldırılarda 38 kişi hayatını kaybetti

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Giwa bölgesine bağlı köylere saldırı düzenlediğini söyledi. Aruwan, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını vurguladı.

Çok sayıda ev kundaklandı

Aruwan, çok sayıda evin kundaklandığını, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini açıkladı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklandı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetti, 1972 kişi kaçırıldı. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi