Çavuşoğlu: Uzmanlarımız Kabil Havalimanı için Doha'ya gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte havaalanlarını işletebiliriz. Afganistan’da Kabil dahil 5 havaalanının birlikte işletilmesi için ortak mutabakat imzalanmıştı. Çarşamba günü heyet Kabil’e geçecekler. Geçici yönetimle görüşme yapılacak. Şartlar uymazsa illa işletilecek diye bir derdimiz yok" diye konuştu.

Kayank: TRT Haber