İran: Erdoğan'ın Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Emir Abdullahiyan Azerbaycan'a gidecek'

Hatipzade, "Sayın Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu hafta sonu Azerbaycan'a gidecek." dedi.

'Erdoğan'ın Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor'

Türkiye ile uzun vadeli iş birliği anlaşmasının son durumuna dair Hatipzade, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu plan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Tahran ziyareti sırasında gündeme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran ziyareti için hazırlık yapılıyor. Anlaşma metinleri hazırlanırsa bu gezi sırasında imzalanacak."

İran konulu Viyana görüşmeleri

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla gerçekleşen Viyana görüşmelerini değerlendiren Hatipzade, Viyana'da İran ile ABD arasında doğrudan görüşme yapılmadığını belirterek, "Viyana'da ABD'nin müzakerelerle ilgili mesajları Sayın Mora tarafından alınmış ve cevapları yerinde verilmiştir." ifadesini kullandı.

Hatipzade, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Sayın Mora, heyetlerin yeni tur müzakerelere ne zaman döneceğini açıklayacaktır." açıklamasını yaptı.

İran-Yemen Ensarullah Hareketi ilişkileri

Sözcü Hatipzade, Batı medyasının İran-Yemen Ensarullah Hareketi ilişkileri hakkındaki iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Şu anda İran'ın Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti ile ilişkileri her zamankinden daha güçlü ve sağlamdır.” açıklamasında bulundu.

Hatipzade, İran’ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu’nun ülkeye dönüşü hakkında, şunları kaydetti:

“İran'ın Yemen büyükelçisi İrlu sağlık nedeniyle ülkeye geri dönmek zorunda kaldı. Bu konu gündemimizdeydi. Irak dahil bazı ülkeler büyükelçinin İran’a dönmesine yardımcı oldu.”

'UAEA kameraları teknik kontrollerden geçtikten sonra kurulabilir'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Kerec'de bulunan TESA tesisine kuracak yeni kameralara ilişkin Hatipzade, "Kerec’de sabotaj eylemi gerçekleştiği günden itibaren güvenlik ve adli soruşturma yapılması gerektiğini ve suçlu tarafın kınanması gerektiğini Ajans’a anlattık. Doğal olarak kameralar güvenlik ve teknik kontrollerden geçtikten sonra kurulabilir." diye konuştu.

İran'dan ABD'nin sözde terörizm raporuna tepki

İranlı yetkili, ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'nda yer alan “İran, El Kaide liderlerine barınma imkanı sağlıyor.” şeklindeki iddiaların temelsiz olduğunu ifade etti.