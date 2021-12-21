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21 Ara 2021 08:39

Bu kez tersi oldu! Erdoğan konuştu kur sert düştü

Bu kez tersi oldu! Erdoğan konuştu kur sert düştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Türk Lirası, döviz kurlarına karşı yüzde 20'ye yakın değer kazandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları sonrasında Türk Lirası, döviz kurlarına karşı yüzde 20'ye yakın değer kazandı. Gün içerisinde 18,40 seviyesini gören USD/TRY 15 TL altına geriledi.

Erdoğan açıklamalarında kurdan kaynaklı mevduatlardaki kayıplara hazine garantisi getirildiğini açıklayarak, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: Milli Gazete

News Code 1899314
https://tr.mehrnews.com/news/1899314/

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