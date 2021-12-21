Soylu’dan ABD ve Avrupa’ya eleştiri

Türkiy medyasına göre, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Silahlı örgütlerin çok eski bir geçmişe sahip olmadığını, sahada 15 yıl bile etkinliğe sahip olmayan IŞİD’in Suriye ve Irak'ta devlet otoritesini birkaç yılda sarstığını belirten Soylu PPK’ye de değinerek, "PKK, Türkiye içinde bitme noktasına gelmişken, nasıl oluyor da YPG, PYD sınırımızda bir terör devleti kurmanın taşeronluğuna soyunabiliyor? Buna izin vermedik. Allah'ın izniyle, milletimizin iradesiyle, güvenlik güçlerimizin olağanüstü mücadelesiyle izin vermeyiz. Bu örgüt, batılı ülkelerle açıktan iş birliği yapıyor" ifadelerini kullandı.

“Amerikan vatandaşı olsam ülkemden ve devletimden utanırım”

Soylu, "Ben Amerikan vatandaşı olsam ülkemden ve devletimden utanırım. Batı'ya tapanların, Batı'yı tapınak haline getirenlerin sayısının bir elin parmaklarının sayısından fazla olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Yarım yüzyıldır Afganistan ile uğraştılar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Suriye ile Irak’ı 2 terör örgütüne teslim et. İran’a ambargo uygula sonra da Türkiye’yi boğmaya çalış. Bunları dikkatle izlemek durumdayız.

Bakanı Soylu, şöyle devam etti:

"Yarım yüzyıldır Afganistan ile uğraştılar ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Suriye ile Irak’ı 2 terör örgütüne teslim et. İran’a ambargo uygula sonra da Türkiye’yi boğmaya çalış. Bunları dikkatle izlemek durumdayız. Türkiye birçok terör örgütü ile mücadele eden belki de tek ülkedir. Terörü kaynağında kurutuyoruz."