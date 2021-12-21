General Kasım Süleymani'nin hayatı dizi oluyor

İran Radyo Televizyon Kurumu (IRIB) Başkanı Peyman Cebelli, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşaallah gelecek yıla kadar Şehit Kasım Süleymani'ye yakışır bir dizi yapılacak." dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Direniş Şehitleri'ni Anma Töreni etkinliğinin organizatörleri ve Şehit Kasım Süleymani’nin ailesi ile dün yaptığı görüşmede, "Şehit Kasım Süleymani İslam ümmetine aittir ve o büyük şehit örnek bir şahsiyet olarak İslam dünyasına tanıtılmalıdır.” demişti.

Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.