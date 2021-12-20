Reisi: Şehit General Süleymani İslam dünyasına aittir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve eski Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in şehadetinin ikinci yıl dönümü münasebetiyle Direniş Şehitleri'ni Anma Töreni etkinliğinin organizatörleri ve Şehit Kasım Süleymani’nin ailesi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Şehit Kasım Süleymani İslam ümmetine aittir ve o büyük şehit örnek bir şahsiyet olarak İslam dünyasına tanıtılmalıdır.” dedi.

Suriye ve Irak'taki kutsal türbelerin savunulması meselesinin çarpıtılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, "Birçok Müslüman İran'ın Suriye ve Irak'taki varlığının nedenini bilmeyebilir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Şehit Süleymani'nin kutsal türbe savunucuları şehitlerinin bir sembolü olduğu doğrudur, ancak General Kasım Süleymani hayattayken o şehitlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguluyordu."

Şehit Süleymani'nin terörle mücadele alanında gösterdiği fedakarlıkları takdir eden Reisi, “Şehit Süleymani, Suriye ve Irak cephesinde bulunmasaydı bölge ve dünyanın durumu ne olurdu ?” sorusunu yöneltti.

Şehit Süleymani’nin aynı anda askeri ve yumşak savaş cephesinde mücadele verdiğini anlatan Reisi, “Şehit Kasım Süleymani, Irak ve Suriye topraklarını savunmak ve zulme karşı savaşmak amacıyla Iraklılar ve Suriyelilerden oluşan çok iyi askeri güçler yetiştirmeyi başardı; Şehit Süleymani'nin bu eylemi İslam dünyasında büyük bir askeri kapasite yarattı.” diye konuştu.