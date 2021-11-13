Şehit General Süleymani'nin kabartma heykeli Suriye’de inşa edilecek

Suriye'de terörle mücadele kahramanları için Ruslar tarafından şehitler anıtı inşa edilecek.

Proje ekibinin lideri Yevgeni Gonçarov, “Bu anıt, 2022 yılında Suriye'nin Hama ilindeki Sukaylabiye şehrinde inşa edilecek.” dedi.

Gonçarov, “Bu anıtta Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Mohsen Hoceci de dahil olmak üzere Suriye'de terörle mücadelenin birkaç kahramanının kabartma heykeli yer alacak.” ifadesini kullandı.

Kudüs Gücü eski Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, 3 Ocak 2020'de ABD’nin Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.

2017 yılında IŞİD terör örgütü tarafından başı kesilerek şehit edilen Mohsen Hoceci, İran halkı tarafından büyük bir kahraman olarak anılıyor.