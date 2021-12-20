İran ve Pakistan'dan terörle mücadele vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Pakistan Ordu komutanı General Kamer Cavid Bajva ile görüştü.

Bu görüşmede taraflar, iki ülkeyi yakından ilgilendiren hususlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki sınır işbirliğine değinen Emir Abdullahiyan, ortak sınırların güvenliğinin uygun düzeyde olduğunu dile getirerek, bu alandaki işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu.

Emir Abdullahiyan, terörle mücadele alanında da ortak işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Afganistan’daki güncel durumun da ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, tüm etnik gruplardan oluşan kapsayıcı bir hükümetin kurulmaması halinde Afganistan'da barış ve güvenliği tesis etmenin mümkün olmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, iki ülkenin çeşitli alanlardaki kapasitelerine işaret ederek, İran’ın Pakistan'a elektrik ve doğal gaz ihraç etmeye hazır olduğunu aktardı.

Pakistan Ordu komutanı da, iki ülke arasında Afganistan'ın yanı sıra terörle mücadele alanında daha yakın işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.