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25 Ara 2021 10:25

Havacılıkta Omicron krizi

Havacılıkta Omicron krizi

Dünya genelinde milyonlarca kişi Noel Bayramı'nın aileleriyle geçirmek için hava limanlarının yolunu tutarken iptal edilen 4 bin 500'den fazla uçuş, dünya genelinde seyahatte kesintilere neden oldu.

Noel Arifesi ve Noel gününde birçok havayolu şirketi hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle tüm uçuşlarına yetecek mürettabat bulunamadı.

FlightAware'e göre Noel Arifesi'nde dünya genelinde 2 bin 175 sefer iptal edildi. İptal edilen uçuşların dörtte biri ABD'deydi. Noel gününde, yani cumartesi günü bin 779 uçuş daha iptal edildi. Pazar yapılması planlanan 402 sefer de iptal edildi.

İptallerin çoğunluğu 5 hava yolu şirketinden geldi. China Eastern 474, Air China 188, United 177, Air India 160 ve Delta 150 uçuşu yapmama kararı aldı. 

Sosyal medyada birçok biletli yolcu, uçakların havalanmasına kısa süre kala duyurulan iptallere tepki gösterdi.

Kaynak: T24

News Code 1899400
https://tr.mehrnews.com/news/1899400/

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