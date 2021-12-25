Havacılıkta Omicron krizi

Noel Arifesi ve Noel gününde birçok havayolu şirketi hızla yayılan Omicron varyantı nedeniyle tüm uçuşlarına yetecek mürettabat bulunamadı.

FlightAware'e göre Noel Arifesi'nde dünya genelinde 2 bin 175 sefer iptal edildi. İptal edilen uçuşların dörtte biri ABD'deydi. Noel gününde, yani cumartesi günü bin 779 uçuş daha iptal edildi. Pazar yapılması planlanan 402 sefer de iptal edildi.

İptallerin çoğunluğu 5 hava yolu şirketinden geldi. China Eastern 474, Air China 188, United 177, Air India 160 ve Delta 150 uçuşu yapmama kararı aldı.

Sosyal medyada birçok biletli yolcu, uçakların havalanmasına kısa süre kala duyurulan iptallere tepki gösterdi.

Kaynak: T24