Avrupa ve ABD'de günlük Covid vakaları rekor kırıyor

Koronavirüs’ün Omicron varyantı daha önce görülmemiş bir hızda yayılmaya devam ediyor. ABD ve Fransa, dün salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayılarını kaydetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede pazartesi günü 440 bin Covid vakası tespit edildiğini açıkladı.

Fransa ise dün Avrupa’da bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayısını görerek, 179 bin 807 vaka kaydetti.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ocak başında günlük 250 bin Covid vakası görülebileceğini söyledi.

İtalya, Yunanistan, Portekiz ve İngiltere’de de rekor vaka artışları meydana geldi.

Kaynak: T24