İmamoğlu, ekonomik krizin İBB'ye faturasını açıkladı

Döviz kurlarındaki artışlar dolarla borçlanan birçok kurumu da zora soktu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Saat 22.42'de dolar 16 lira 43 kuruşken Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar su sabah 17 lira 62 kuruşa kadar çıktı.

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