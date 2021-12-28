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28 Ara 2021 11:34

Cumhurbaşkanı Reisi yakında Rusya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Reisi yakında Rusya'ya gidecek

Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 2022 yılının başlarında Moskova'ya gideceğini duyurdu.

Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi bugün düzenlediği basın toplantısında Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 2. yıldönümünün yaklaşmasına değinerek, "General Süleymani ABD'nin düzenlediği suikast sonucu şehit düştü. Bu olayın faillerine karşı adli soruşturma kesinlikle devam edecektir." dedi.

Bahadiri Cehromi, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Moskova ziyareti hakkında, "Sayın Putin, Cumurbaşkanı Reisi'ni Moskova'yı ziyaret etmeye davet etti. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Reisi bu davete icabetle 2022 yılının başlarında Moskova'ya gidecektir" diye kaydetti.

News Code 1899475
https://tr.mehrnews.com/news/1899475/

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