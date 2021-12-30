ABD yaptırımları dünyadaki bağımsız ulusların iradesini etkileyemez

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün akşam, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile telefonda görüştü.

Daniel Ortega’yı Nikaragua’da devlet başkanlığı seçimlerini yeniden kazandığı için tebrik eden Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinerek, “İran ve Nikaragua siyasi, ekonomik ve toplumsal sektörlerde geniş kapasitelere sahiptir ve iki ülkenin siyasi ve ekonomik yetkilileri bu kapasiteleri iki ulusun ilerlemesi ve refahı için harekete geçirebilir” dedi.

Reisi, ABD yaptırımları ve tehditlerinin dünyadaki bağımsız ve özgürlük seven milletlerin iradesini etkilemeyeceğini vurgulayarak, “Sulta düzeni İran ve Nikaragua’ya kendi iradesini dayatamaz, çünkü halklarının oyuna ve desteğine güvenen iki ülke her zaman sultacıların savurganlığı karşısında durmuştur” ifadesini kullandı.

Reisi, “İran milleti engellere ve sorunlara rağmen, ilerlemesini durdurmadı ve durdurmayacak. Nikaragua'nın da ABD tehdidini ve yaptırımlarını aşacağından eminiz, çünkü bugün ABD gerilmekte ve her geçen gün daha da zayıflıyor” ifadelerinde bulundu.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da İran ve Nikaragua arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, “İki ülkenin birbirleriyle ve emperyalizme karşı mücadele eden dünyadaki diğer ülkelerle birlikte ilerleme yolunda başarılı olacağına inanıyoruz” dedi.

Ortega, ülkesinin İran halkının egemenliğini ve Viyana'daki son görüşmelerde İran halkının temel hakkını desteklediğini söyledi.