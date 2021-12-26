Hamas: Siyonist yerleşimcilerin saldırılarını halk direnişi durdurur

Hamas liderlerinden Abdülhakim Hanini, silahlı direniş başta olmak üzere her türlüsüyle direnişin Siyonist yerleşimcileri dizginleyerek saldırılarını engelleyebileceğini ifade etti.

Filistinli direnişçilerin El-Celeme ve Burka’daki ateş açma eylemlerini “ilk mesaj” olarak niteleyen Hanini, düşmanın işgali ve Yahudi yerleşimini yenerek kökünden söküp atmak isteyen Filistin halkıyla kapsamlı bir savaşa hazırlanması gerektiğini dile getirdi.

Nablus’un batısındaki toprakları savunmaya koşan Filistinlilere selamlarını gönderen Hanini, Batı Şeria ve Kudüs’te yaşayan Filistinlilerden Burka’daki direnişe destek olmalarını istedi.

Hamas sözcülerinden Hazım Kasım da Twitter’daki hesabında yaptığı açıklamada, halk direnişinin Siyonist yerleşimcilerin ve işgal güçlerinin saldırılarını engelleyeceğini ve onları işledikleri cinayetler sebebiyle cezalandıracağını kaydetti.

Kasım, “Bu topraklarda sadece bizim halkımız kalacak. Çünkü o hak ve tarih sahibi” dedi.

Batı Şeria’nın Nablus ve Cenin vilayetlerinde dün akşam saatlerinde Filistinlilerle işgal güçleri arasında yaşanan çatışmalarda biri ağır yüzlerce Filistinli yaralandı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi