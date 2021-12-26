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26 Ara 2021 09:09

Siyonist güçleri 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

Siyonist güçleri 8'i gerçek mermiyle 43 Filistinliyi yaraladı

Siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralandı.

Siyonist işgalciler, işgal altındaki Nablus kenti yakınlarında 2005 yılında boşaltılan Homesh yerleşim birimine yürümek istedi.

Çok sayıda Filistinli, Burka köyü girişinde toplanarak yürüyüşü protesto etti.

Siyonist Rejim güleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahle etti.

8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 Filistinli yaralandı. Göğsünden vurulan bir Filistinlinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

95 Filistinli ise göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü, işgalcilerin yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu. 

Kaynak: TRT HAber

News Code 1899419
https://tr.mehrnews.com/news/1899419/

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