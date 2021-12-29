Filistinli gruplardan Mahmud Abbas'ın Siyonist Bakan ile görüşmesine tepki

Hamas Hareketi, görüşmenin, işgalci İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırının yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çekerek kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Bu görüşme, Gazze'de her gün zalim bir kuşatmaya maruz kalan, Batı Şeria ve Kudüs'te toprakları ve kutsalları giderek daha fazla saldırıya uğrayan halkı kışkırtıyor." ifadelerine yer verildi.

İslami Cihad Hareketi de görüşmeyi kınayarak, bunu "ulusal fikir birliğinden tehlikeli bir sapma" olarak niteledi.

Hareketin açıklamasında, "Bu toplantı, halkımızın çıkarları, hakları ve ulusal davası pahasına, kriz ve yetersizlikten kurtulmak için çözümler arayan Filistin yönetiminin rolünü göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.

FHKC, görüşmenin, "ulusal duruş ve taleplerle çeliştiğini" belirterek, bu girişimin "Filistin ve Arap düzeyinde birliği yeniden tesis etmek ve halkın gücünü harekete geçirmek için gösterilen çabaları sekteye uğrattığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak