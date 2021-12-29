Gürcistan: Paşinyan ve Aliyev barış istiyor

Gürcistan Başbakanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Onlar büyük altyapı projeleri, enerji ve ticaret açısından ilişkilerini yeni bir aşamaya taşımak için temaslarda bulunmak istiyorlar. Sonuç olarak, üç ülke bir başarı örneği ortaya koyabilirse, bu üç ülkeye ve bölgeye de fayda sağlayacaktır."

Hem Paşinyan hem de Aliyev ile iyi ilişkileri olduğunu sözlerine ekleyen Garibaşvili "Çok açık, kardeşçe, dostane ilişkilerimiz var, açık temaslarımız var. Bunun bölgede yeni bir gerçeklik yaratmak için bu fırsatı kullanmamıza izin vereceğini düşünüyorum" Sözlerini de dile getirdi.

Türkiye ile ilişkilere değinen Garibaşvili, Türkiye'nin Gürcistan'ın bölgedeki stratejik ortağı, güçlü bir oyuncu olduğunu ve bu ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Ermeni Haber