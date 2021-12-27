İran: Karşı taraflar iyi bir anlaşmaya varma azmi ile Viyana'ya gelmeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehit General Süleymani suikastı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, ABD'nin Kudüs Gücü'nün eski komutanı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi eski Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik suikastını bir 'devlet terörizmi' olarak nitelendirerek, "Bu suikat ABD tarafından ve o zamanki ABD başkanının doğrudan talimatıyla yapıldı" dedi.

Bu konunun takibi için İran ve Irak arasında ortak bir komitenin oluşturulduğuna değinen Hatipzade, "Bu ortak komitenin faaliyetleri sonucu iki ülke arasında ortak bir belge imzalandı ve bu konun takibine vurgu yapıldı" ifadesini kullandı.

Hatipzade, bu komitenin üçüncü toplantısının önümüzdeki bir buçuk ay içinde Bağdat'ta yapılacağını söyledi.

İran ile P4+1 ülkeleri arasındaki Viyana görüşmeleri

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında bugün Viyana'da başlayacak yeni tur görüşmelere dikkati çeken Hatipzade, "Viyana görüşmelerinde bakışımız her zaman ileriye dönüktür ve karşı taraflara tavsiyemiz, iyi bir anlaşmaya varma azmi ile Viyana'ya gelmeleridir" ifadesinde bulundu.

Viyana görüşmelerinde biçimsel konuları geçerek nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılması dahil olmak üzere iki taslak metine ulaştıklarını belirten Hatipzade, “İyi ve mantıklı bir anlaşmaya varmak için Viyana’dayız. Karşı tarfın bu fırsatı değerlendirmesini umut ediyoruz” diye kaydetti.

ABD’nin nükleer anlaşmadan yasadışı olarak çıkmasının ardından İran’ın son yıllardaki tüm baskı ve yaptırımlara rağmen stratejik bir sabırla anlaşmayı canlı tuttuğunu dile getiren Hatipzade, “İran artık nükleer anlaşmayı tek başına ayakta tutamaz. Bunun için tüm P4+1 ülkelerinin katılımına ihtiyaç vardır. Karşı taraf bu fırsatı değerlendirmeli ve yaptırımları kaldırmak için Viyana'ya gitmeli. Bu gerçekleşirse bir anlaşmaya varılabilir” dedi.

Siyonist Rejim'in tehditleri hakkında Hatipzade, "Büyük Peygamber (SAV) 17 tatbikatı işgal rejiminin askeri tehdidine bir yanıttı" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Bakü ziyareti

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Bakü ziyaretini son yıllarda ikili ilişkiler çerçevesinde yapılan en iyi ziyret olarak nitelendiren Hatipzade, bu ziyaret için Azerbaycan Başbakan Yardımcısı'nın Tahran ziyaretinin ardından hazırlıklar yapıldığını ifade etti.

Hatipzade konuya ilişkin olarak, “Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile ilişkileri geliştirmek için uzun bir görüşme yaptı ve bugün ilişkiler sosyal medyadaki yanlış anlaşılmalardan uzaklaşmıştır” ifadesinde bulundu.

Astana Süreci Liderler Zirvesi

Hatipzade, Tahran’da düzenlenecek Astana Süreci Liderler Zirvesi hakkında şöyle söyledi:

“Bu zirvenin ne zaman düzenleneceği belli değil. Tüm üyeler kesinlikle davet edilecektir. Bu görüşmeden önce birkaç ikili ziyaretin yapılmasını planlıyoruz.”

İran-Suudi Arabistan görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran-Suudi Arabistan görüşmelerine ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Suudi Arabistan’la ilişkilerimiz ve bu konudaki görüşmeler ihtilafları ve ortak paydayı dikkate alarak ilerlemektedir. İki ülke arasında bazı konularda anlaşmazlık var. Ancak iki ülkenin yanı sıra bölge halkının yararına olacak bir yol izlemeye çalıştık.”

Cumhurbaşkanı Reisi’nin Rusya ziyareti

Hatipzade ayrıca Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi’nin Rusya ziyaretinin gündemde olduğunu ancak bu ziyaretin detaylarının cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından duyurulacağını söyledi.