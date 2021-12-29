İran'da tepelerin üzerine kurulan gizemli türbe

Halid Nebi Türbesi, Gülüstan eyaletinde bulunan Türkmen Sahra bölgesinde Kuhe Khoda (Tanrı Dağı veya Gökçe Dağ) adlı bir dağın tepesinde yer almaktadır.

Türbe ve çevresindeki tarihi mezarlık Gülistan eyaletinin en çok ziyaretçi çeken turistik cazibelerinden biridir.

Türkmenistan sınırına yakın bölgede bulunan Halid Nebi Türbesi’nin çevresindeki tepelere yayılan yüzlerce mezar taşından büyük çoğunluğu, eski çağ inanışlarında bereket simgesi sayılan fallusları andırıyor.

Bugüne kadar türbe çevresinde bulunan gizemli mezar taşları ile ilgili kapsamlı araştırma çalışmaları yapılmamıştır.

Halid Nebi’nin Hz. İsa ile Hz. Muhammed (s.a.v) arasındaki dönemde Yemen’de yaşamış ve daha sonra İran’ın bu bölgesine gelen Nasturi bir peygamber olduğuna inanılıyor.

Halid Nebi Türbesi, yıl içerisinde pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.