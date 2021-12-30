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30 Ara 2021 16:34

Bakıri Keni:

Görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

Görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, “Yaptırımları kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldı. Sekizinci tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında Viyana’da yapılan görüşmelerin sonuçları hakkında, “Görüşmelerin ana odağı yaptırımların kaldırılmasıydı. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı düzenlendi ve bu doğrultuda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştük” dedi.

Bakıri Keni, “Yaptırımları kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldı. Sekizinci tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildi” ifadesini kullandı.

News Code 1899519
https://tr.mehrnews.com/news/1899519/

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