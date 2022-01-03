İranlı Başmüzakereci Bakıri Keni Viyana'da

İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasındaki diplomatik görüşmeler birkaç saat sonra Coburg Oteli’nde başlayacak.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni, yaptırımların kaldırılmasına yönelik 8. tur görüşmelerin devamı için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldi.

İranlı başmüzakereci Ali Bakıri Keni geçen hafta İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) arasında Viyana’da yapılan görüşmeler hakkında yaptığı açıklamada, “Görüşmelerin ana odağı yaptırımların kaldırılmasıydı. Yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması konusuyla ilgili birkaç toplantı düzenlendi ve bu doğrultuda Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Koordinatörü ve üç Avrupa ülkesinin temsilcileri ile görüştük” demişti.

Bakıri Keni, yaptırımları kaldırılmasıyla ilgili iki taraf arasında yazışmalar yapıldığını ve sekizinci tur görüşmelerde iyi ilerlemeler kaydedildiğini söylemişti.