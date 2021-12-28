AB Viyana müzakerelerinden memnun

Viyana müzakerelerinin sekizinci turu İran ile birlikte Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya'nın katılımlarıyla Avusturya'da başladı. Viyana'da gerçekleştirilen sekizinci tur görüşmelerden kesin bir sonuç çıkmazken tarafların müzakereye devam etme kararına bağlı oldukları bildirildi.

P4+1 ülkelerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu görüşmelere başkanlık eden AB Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora tarafların müzakereye devam etmesinde mutabık olmasından AB olarak memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Mora, sürecin kesilmemesi ve devam etmesinin değerli olduğunu ancak sonuca varmanın haftalar alabileceğini belirtti.

Viyana müzakereleri yaklaşık 5 aylık aranın ardından İran ile P4+1 ülkeleri (Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya) heyetinin katılımıyla 29 Kasım'da yeniden başlamıştı.

Kaynak: İHA